وكالات

أفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر استخباراتية بأن أحد أعضاء جهاز الأمن الأوكراني الرئيسي (إس بي يو) قد لقي حتفه الخميس في كييف بعد إطلاق خمس رصاصات عليه.

قتل ضابط في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) في العاصمة كييف صباح الخميس، في حادثة وصفتها السلطات الأوكرانية بأنها اغتيال متعمد. وأكد المتحدث باسم الجهاز أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، بينما لم يتم الكشف عن هوية الضابط رسمياً حتى الآن.

وتناقلت قنوات محلية مقطع فيديو صامت يُظهر لحظة الهجوم، حيث يظهر رجل يحمل حقائب وهو يخرج من مبنى سكني في وضح النهار متجهاً نحو سيارته، قبل أن يقترب منه شخص مقنع يحمل مسدساً ويطلق عليه عدة طلقات، مما أدى إلى سقوط الرجل على الأرض. ثم أطلق المهاجم النار مرة أخرى قبل أن يفر من المكان. وأكدت الشرطة في كييف إطلاق حملة مطاردة للقبض على الجاني الذي تم تحديد هويته.

ووفقاً لتقارير إعلامية أوكرانية، فإن الضحية هو العقيد إيفان فورونيش، وهو ضابط بارز في وحدة العمليات الخاصة "ألفا" التابعة لجهاز الأمن الأوكراني، والذي خدم في الجهاز لأكثر من عشر سنوات. وتُعد هذه الوحدة من النخبة وتختص بعمليات مكافحة الإرهاب والمهام الخاصة عالية الخطورة.

جهاز الأمن الأوكراني معروف بدوره في العمليات الاستخباراتية داخل أوكرانيا وخارجها، لا سيما منذ بدء الغزو الروسي في 2022، حيث نفذ عمليات اغتيال داخل الأراضي الروسية، منها الهجوم الجريء بطائرات مسيرة على قواعد جوية روسية الشهر الماضي، والذي أسفر عن تدمير أو إتلاف عشرات الطائرات العسكرية الروسية، واعتبر نجاحاً كبيراً لأوكرانيا وإحراجاً لموسكو.

في أعقاب الحادث، لم تستبعد السلطات الأوكرانية احتمال تورط روسيا في الاغتيال، خاصة أن العقيد فورونيش كان من الضباط الذين شاركوا في عمليات سرية ضد روسيا، وهو ما دفع وسائل إعلام روسية موالية للكرملين إلى الترحيب بالحادث واعتباره رسالة تهديد لأوكرانيا داخل أراضيها.

الشرطة الأوكرانية أعلنت فتح تحقيق جنائي مشترك مع جهات أمنية أخرى، مؤكدة العمل على تحديد جميع الملابسات وملاحقة الجناة. كما أكدت أن الضحية وُجد ميتاً في مكان الحادث إثر إصابته بطلقات نارية.

هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد العمليات الاستهدافية بين الجانبين، حيث اتهمت موسكو كييف بتنفيذ سلسلة اغتيالات ضد مسؤولين روس كبار، بينما تنفي أوكرانيا رسمياً مسؤوليتها عن معظم هذه العمليات، رغم تأكيد مصادر أمنية أوكرانية تورط جهاز الأمن في بعضها.

The video shows the moment of the killing of a Ukrainian intelligence officer: an unknown man approaches Colonel Ivan Voronych of @ServiceSsu in a residential area in Kyiv and fires five precise shots with a pistol, likely equipped with a silencer. The attacker then flees the… pic.twitter.com/XCUB3f0GkR