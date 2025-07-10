الجيش الإسرائيلي: المقاومة قتلت جنديًا وكادت تحتجزه كأسير في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي، وأشار أنه كاد أن يتم احتجازه كأسير في جنوبي قطاع غزة.

وبحسب تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خرج عدة مسلحين من حركة حماس من أحد الأنفاق وهاجموا قوات إسرائيلية في خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وخلال الهجوم، حاول المسلحون احتجاز الجندي القتيل الذي كان يقود جرافة كأسير.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجندي "اشتبك معهم، فأطلق المقاومون النار عليه وقتلوه".

وأضاف الجيش أن القوات الإسرائيلية التي كانت تؤمن المنطقة فتحت النار على عناصر المقاومة، وأصابت عددا منهم، ما حال دون إتمام محاولة الأسر.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء، مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 آخرين في اشتباك مع مسلحين في بيت حانون في غزة .