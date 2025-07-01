7 شهداء من منتظري المساعدات بمحور نتساريم

وكالات

أفاد مصدر بمستشفى الشفاء بغزة، باستشهاد 7 فلسطينيين ووقوع عدد من المصابين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال في محور نتساريم.

وأقر الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى بمراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، قائلًا إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة".

وأعلنت الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 400 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو جزئيًا حصارًا استمر 11 أسبوعًا على دخول المساعدات لغزة، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.