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ألمانيا: رجل يهاجم موظفين في شركة ويصيب أربعة منهم

10:15 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

ألمانيا

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ميلريشتات- (د ب أ)

هاجم رجل موظفين في شركة بمدينة ميلريشتات الألمانية بأداة حادة، وأصاب أربعة منهم بجروح بالغة.

وأفادت الشرطة اليوم الثلاثاء بأنه تم القبض على الرجل، مضيفة أنه لا يوجد الآن خطر على العامة.

ولا تزال حالة الضحايا غير واضحة.

وتم إبلاغ الشرطة صباح اليوم عن الهجوم على شركة "أوبرلاندفيرك رون" الإقليمية لتشغيل الشبكات في ميلريشتات. واستجابت العديد من فرق الشرطة وخدمات الطوارئ للاستغاثة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "رعاية المصابين هي أولويتنا القصوى، وكذلك الكشف عن ملابسات الجريمة".

وأضاف المتحدث أنه لا يزال من غير الواضح هوية المشتبه به، كما أنه لم يتضح بعد صلته بالشركة ودافعه المحتمل وراء الهجوم.

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ألمانيا مدينة ميلريشتات الألمانية شركة أوبرلاندفيرك رون
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