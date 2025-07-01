مقتل وإصابة 3 أشخاص في قصف أوكراني على مدينة دونيتسك الروسية



وكالات

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين، أن امرأة قتلت في الجمهورية وجُرح اثنان آخران، أحدهما مراهق، نتيجة غارات جوية شنتها القوات الأوكرانية على دونيتسك بصواريخ بعيدة المدى

وقال بوشيلين: "هاجم العدو عاصمة الجمهورية الساعة الـ10 مساء بصواريخ بعيدة المدى. وللأسف، سقط ضحايا في منطقة فوروشيلوفسكي، حيث قتلت امرأة، وأصيب فتى ورجل بجروح متفاوتة الخطورة".

وأشار إلى تضرر محلات في سوق سوكول والمتجر المركزي وفرع أحد البنوك. مضيفا أن حريقا اندلع في موقع الهجوم، ويجري حاليا إخماده، وفقا لروسيا اليوم.

كما أصيب شخص آخر في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أوكرانية في مدينة جورلوفكا، وهو شاب من مواليد عام 2006.

وأكد بوشيلين أن جميع الجرحى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.