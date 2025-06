شاهد.. إحراق سيارات الشرطة في تظاهرات لوس أنجلوس

(وكالات)

أعلنت شركة "وايمو" المتخصصة في سيارات الأجرة الذاتية القيادة تعليق خدماتها في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بعد أن أقدم محتجون على تحطيم نوافذ عدة من مركباتها وأشعلوا فيها النار، وذلك في إطار الاحتجاجات التي اندلعت ضد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين.

وقام المتظاهرون، بالاشتباك مع قوات الشرطة الأمريكية، وإلقاء الحجارة والألعاب النارية عليهم، والرد بإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة وتدميرها، إضافة لإغلاق الشوارع.

Rioters in Los Angeles, wrapped in Palestinian keffiyehs, are throwing burning tinder from overpasses and setting police cars on fire.



These are terrorists and should be treated as such.

LA is now Gaza. These terrorists should be xxxx. pic.twitter.com/GB9jRRDHqj