شاهد.. إحراق سيارات الشرطة في تظاهرات لوس أنجلوس

(وكالات)

أعلنت شركة "وايمو" المتخصصة في سيارات الأجرة الذاتية القيادة تعليق خدماتها في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بعد أن أقدم محتجون على تحطيم نوافذ عدة من مركباتها وأشعلوا فيها النار، وذلك في إطار الاحتجاجات التي اندلعت ضد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين.

وقام المتظاهرون، بالاشتباك مع قوات الشرطة الأمريكية، وإلقاء الحجارة والألعاب النارية عليهم، والرد بإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة وتدميرها، إضافة لإغلاق الشوارع.

Rioters in Los Angeles, wrapped in Palestinian keffiyehs, are throwing burning tinder from overpasses and setting police cars on fire.



These are terrorists and should be treated as such.

LA is now Gaza. These terrorists should be xxxx. pic.twitter.com/GB9jRRDHqj — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) June 9, 2025

وأكدت الشركة، المملوكة لشركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، أنها أوقفت مؤقتًا عملياتها في المنطقة المتضررة، وقامت بسحب المركبات المحترقة من الشوارع.

وقالت المتحدثة باسم "وايمو" إن سيارات الشركة تعرضت للتخريب من قبل المتظاهرين، الذين قاموا برش عبارات مناهضة لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية على المركبات، قبل إشعال النار فيها، فيما أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن بعض المتظاهرين ألقوا بسكوترات كهربائية من نوع "لايم" داخل ألسنة اللهب.



وحذرت شرطة لوس أنجلوس من مخاطر كبيرة ناجمة عن احتراق بطاريات الليثيوم أيون الموجودة داخل سيارات وايمو، موضحة أن هذا النوع من الحرائق يطلق غازات سامة، مثل غاز الهيدروجين فلوريد، الذي يشكل خطرًا على المستجيبين الأوائل وكل من يتواجد في الجوار. ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنّب المنطقة حفاظًا على سلامتهم.

وجاءت الاحتجاجات، ردًا على إجراءات صارمة اتخذتها إدارة ترامب ضد المهاجرين، ووصفت بأنها "تصعيد في العنف" من قبل قوات إنفاذ القانون، على الرغم من أن الجزء الأكبر من التظاهرات كان سلميًا.

