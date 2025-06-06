وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات نقلتها صحيفة بوليتيكو، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة “غير مقبول”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في ظل التطورات الأخيرة.

وأكدت بوليتيكو أن هناك ضغوطاً متزايدة تُمارَس على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات واضحة بشأن خفض مستوى العلاقات مع إسرائيل في حال ثبت تورطها في انتهاكات جسيمة.

وأضافت الصحيفة أن هناك “تغيراً في الرؤية” داخل الاتحاد الأوروبي فيما يخص طريقة تعامله مع ما يجري في غزة، مشيرة إلى أن عدداً من العواصم الأوروبية يضغط لتقديم قائمة بالخيارات الممكنة للرد على أي انتهاكات مثبتة من جانب إسرائيل.