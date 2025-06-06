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بعد مقتل 4 جنود.. نتنياهو: يوم صعب لإسرائيل والجنود القتلى ضحوا من أجل إعادة الأسرى

06:54 م الجمعة 06 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مقتل أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة بأنه "يوم صعب جداً لإسرائيل"، معرباً عن تعازيه لعائلات الضحايا.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن الجنود الذين لقوا حتفهم في عملية شرق خان يونس، كانوا يشاركون في "مهمة تهدف إلى إعادة الأسرى"، مشيداً بتضحيتهم قائلاً: "ضحوا بأنفسهم من أجل حماية شعب إسرائيل".

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عناصر وحدتي "ماغلان" و"ياهلوم"، وإصابة 5 آخرين، إثر تفجير مبنى مفخخ في بلدة بني سهيلا جنوب القطاع، يعتقد أنه كان يستخدم من قبل حركة حماس، وفق معلومات إسرائيلية استخباراتية.

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