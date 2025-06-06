ماسك يؤيد عزل ترامب واستبداله بجاي دي فانس

القاهرة- مصراوي:

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك دعمه لفكرة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستبداله بنائبه المفترض، السيناتور جي دي فانس، في خضم خلاف متصاعد بين الطرفين حول السياسات الاقتصادية وخلفيات شخصية مثيرة للجدل.

وجاء تأييد ماسك ردًا على منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، دعا فيه أحد المستخدمين إلى عزل ترامب لصالح نائبه فانس، ليعلّق ماسك بكلمة واحدة: "نعم"، ما اعتبره مراقبون دعمًا صريحًا للفكرة.

الخلاف بين الرجلين تفجّر علنًا مؤخرًا بعدما وصف ماسك مشروع ترامب لتخفيض الإنفاق الفيدرالي بأنه "مقزز"، مطالبًا بإلغاء القانون المقترح. في المقابل، رد ترامب بأنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" من ماسك، مشيرًا إلى أنه قدّم له الكثير في السابق. ليعود ماسك ويصرّح بأن دعمه لترامب كان حاسمًا في وصوله إلى الرئاسة.

وفي تصعيد آخر، نشر ماسك لاحقًا منشورًا لافتًا أشار فيه إلى ورود اسم ترامب في عدة وثائق تتعلق بقضية جيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال قُصّر.