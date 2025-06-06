من التحالف للعداء.. كيف تطورت العلاقة بين ترامب وماسك؟

كتبت- أسماء البتاكوشي:

بعدما كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عضوًا رئيسيًا في الدائرة الداخلية للرئيس دونالد ترامب، ومانحًا رئيسيًا للحملة الانتخابية، وحضورًا يخطف الأضواء في اجتماعات مجلس الوزراء، تدهورت علاقة ماسك بالرئيس إلى نزاع عام مرير منذ مغادرته البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

غادر ماسك منصبه البارز في البيت الأبيض، حيث كان يقود وزارة كفاءة الحكومة، بعدما بلغ الحد الأقصى المسموح به وهو 130 يومًا كموظف حكومي خاص. وبدأت الحرب الكلامية بعد وقت قصير من مغادرة ماسك البيت الأبيض، وإعرابه عن معارضته لقانون "مشروع قانون واحد" الذي اقترحه ترامب، والذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي بأغلبية صوت واحد، وهو الآن في مجلس الشيوخ.

فيما يلي ملخص للعلاقة بين ترامب وماسك - وكيف تطورت.

13 يوليو 2024

في أعقاب محاولة اغتيال ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، نشر ماسك مقطع فيديو لترامب وهو ملطخ بالدماء ويلوح بقبضته في الهواء كتب على منصته "إكس" تويتر سابقًا: "أنا أؤيد الرئيس ترامب بشكل كامل وآمل أن يتعافى بسرعة".

12 أغسطس 2024

استضاف ماسك مقابلة مع ترامب على قناة إكس، الحدث الذي واجه صعوبات تقنية، لكن عدد الحضور بلغ 1.3 مليون شخص.

وأشاد ماسك بترامب لكيفية تعامله مع محاولة الاغتيال وانتقد منافسته، نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس، لكنه رد على بعض ادعاءات ترامب بشأن تغير المناخ.

5 أكتوبر 2024

ظهر ماسك مع ترامب في تجمع ثانٍ في بتلر، موقع محاولة الاغتيال السابقة، وحث ماسك الناس على التسجيل للتصويت وأطلق تحذيرات مشؤومة بشأن عواقب الانتخابات المقبلة.

وقال ماسك آنذاك مرددًا مشاعر مماثلة لترامب "إذا لم يفعلوا ذلك، فستكون هذه آخر انتخابات، هذا هو توقعي".

وفي وقت لاحق، أظهرت ملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن ماسك أنفق أكثر من 270 مليون دولار من أمواله الخاصة من خلال لجنتين سياسيتين كبيرتين روجتا لترشيح ترامب وغيره من الجمهوريين في انتخابات 2024.

5 نوفمبر 2024

قضي ماسك ليلة الانتخابات في نادي ترامب مار-إيه-لاغو في فلوريدا - ويبقى هناك لعدة أيام قادمة، حيث يشارك في قرارات التوظيف الرئيسية.

وكان ماسك حاضرا أيضًا في مكالمتين هاتفيتين على الأقل أجراهما ترامب بصفته رئيسًا منتخبًا، بما في ذلك مكالمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

12 نوفمبر 2024

بعد أسبوع من الانتخابات، أعلن ترامب أن ماسك - والمرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي - سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" التي تم إنشاؤها حديثًا.

وقال ترامب في بيان: "معًا، سوف يمهّد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وفي وقت لاحق، تنحى راماسوامي عن منصبه ليترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

وخلال الشهر ذاته انضم ترامب إلى ماسك في تكساس لإطلاق صاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس.

20 يناير 2025

جلس ماسك ورؤساء تنفيذيون آخرون في شركات التكنولوجيا على مقاعد الصف الأمامي في حفل تنصيب ترامب.

11 فبراير 2025

وفي ظهور له في المكتب البيضاوي، دافع ماسك عن جهوده العدوانية لخفض التكاليف في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، والتي أدت بحلول ذلك الوقت إلى سلسلة من الدعاوى القضائية الفيدرالية.

يخطف ابن ماسك "إكس"، الذي يتسلق حول مكتب ريزولوت بينما يتحدث والده والرئيس للصحفيين.

26 فبراير 2025

كان ماسك محور الاهتمام في أول اجتماع لمجلس وزراء ترامب في ولايته الثانية، في ذلك الوقت، كانت إجراءات وزارة الطاقة الأمريكية موضع جدل - بدءًا من مساعيها لفصل موظفين اتحاديين وصولًا إلى رسالة بريد إلكتروني تطالب الموظفين الفيدراليين بسرد إنجازاتهم الأسبوعية.

عندما سأل أحد المراسلين ماسك عما إذا كان أي من أعضاء مجلس الوزراء غير راضين عن الإنذار النهائي بشأن البريد الإلكتروني، قاطعه ترامب.

وقال ترامب للمجموعة، التي انفجر الكثير منها ضاحكًا: "هل هناك من هو غير راضٍ عن إيلون؟ إذا كنتم كذلك، فسنطرده من هنا، هل هناك من هو غير راضٍ؟ إنهم يكنون احترامًا كبيرًا لإيلون"، بينما بدأ أعضاء مجلس الوزراء بالتصفيق.

وفي الاجتماع، كان ماسك، الذي يرتدي قبعة سوداء مكتوب عليها "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" - على الرغم من أنه ليس عضوا رسميا في مجلس الوزراء - أول من يتحدث.

6 مارس 2025

وفي اجتماع آخر بعد بضعة أسابيع، أخبر ترامب أعضاء مجلس الوزراء أنهم مسؤولون عن الوكالات والإدارات التي يشرفون عليها - وليس ماسك.

ونشر ماسك لاحقًا على موقع إكس أن الاجتماع كان "مثمرًا للغاية".

وجاء الاجتماع في الوقت الذي أعرب فيه بعض وزراء مجلس الوزراء بشكل خاص عن إحباطهم إزاء جهود ماسك الرامية إلى تقليص حجم ونطاق وكالاتهم.

وفي وقت لاحق، قال ترامب للصحفيين إنه حذر أعضاء مجلس الوزراء من أنه إذا لم يقوموا بإجراء التخفيضات اللازمة لتقليل "التضخم" في الحكومة الفيدرالية، فإن ماسك ودوجكوين سيتوليان المسؤولية.

11 مارس 2025

في ظل التراجع الكبير الذي تشهده شركة تسلا للسيارات المملوكة لإيلون ماسك وسلسلة من أعمال التخريب والهجمات الأخرى على السيارات، يستضيف ترامب عرضا لسيارات تسلا في حديقة البيت الأبيض.

قال ترامب للصحفيين خلال جلسة تصوير مع ماسك ومركباته: "أريد فقط أن يعلم الناس أنه لا يمكن معاقبتهم لمجرد كونهم وطنيين. يجب أن يستمتع الناس بهذا المنتج، فهم يحبونه".

ويقول الرئيس، الذي صعد إلى المقعد الأمامي لسيارة تيسلا لالتقاط الصور، للصحفيين إنه اشترى إحدى المركبات بنفسه.

27 مايو 2025

في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أبدى ماسك أولًا شكواه من مشروع قانون ترامب المميز: "لقد شعرت بخيبة أمل عندما رأيت مشروع قانون الإنفاق الضخم، بصراحة، والذي يزيد من عجز الميزانية، وليس فقط يقلله، ويقوض العمل الذي يقوم به فريق DOGE"، كما يقول ماسك.

29 مايو 2025

أعلن ماسك على برنامج إكس مغادرته البيت الأبيض بصفته "موظفًا حكوميًا خاصًا"، تقتصر مدة خدمته على 130 يومًا.

وفي هذه المرحلة، أصر مسؤولو البيت الأبيض على أن ماسك يغادر منصبه بشروط جيدة، وسيواصل العمل كمستشار غير رسمي للرئيس.

نشر ماسك على منصة إكس شكره لترامب، قائلًا "مع انتهاء فترة خدمتي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على إتاحة الفرصة لي للحد من الهدر في الإنفاق، هذا ما نشره ماسك. وأضاف أن مهمة DOGE "ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة".

31 مايو 2025

خلال تصريحات قصيرة من المكتب البيضاوي في ظهور وداعي، قال ماسك للصحفيين إنه يعتقد أن وزارة كفاءة الحكومة "ستصبح أقوى بمرور الوقت".

وبحلول تلك النقطة، زعم فريق ماسك أن DOGE خفضت حتى الآن 175 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، وإلغاء العقود والإيجارات وخفض القوى العاملة - وهو رقم أقل بكثير من هدف تريليون دولار.

وقال ماسك، الذي ظهرت عليه كدمة قال إنه أصيب بها بعد أن طلب من ابنه البالغ من العمر خمس سنوات أن يلكمه في وجهه، إنه يتطلع إلى العودة إلى المكتب البيضاوي.

وقال "إنني أتطلع إلى الاستمرار في أن أكون صديقًا ومستشارًا للرئيس".

3 يونيو 2025

نشر ماسك سلسلة منشورات على إكس هاجم فيها قانون "مشروع القانون الكبير الجميل" الذي ينتظر تصويت مجلس الشيوخ، وكتب ماسك: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمله. مشروع قانون الإنفاق الضخم والفظيع والمليء بالتمويلات من الكونغرس هو عمل مقزز ومثير للاشمئزاز. عار على من صوّتوا له: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك".

ويزعم ماسك أن مشروع القانون من شأنه أن "يزيد بشكل كبير" عجز الميزانية الفيدرالية.

4 يونيو 2025

واصل ماسك هجماته على مشروع قانون ترامب من خلال سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا المتابعين بدعوة أعضاء الكونجرس إلى "قتل مشروع القانون".

5 يونيو 2025

اندلعت حرب الكلمات بين إيلون ماسك وترامب في عداء كامل، حيث انتقد ماسك ترامب بسبب "جحوده" بشأن انتخابات 2024، ووافق على دعوة لعزله، ورفض التشريع الذي وقعه الرئيس، بل وقال أن ترامب موجود في ملفات إبستين، في إشارة إلى جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالجنس.

وكتب ماسك: اسم ترامب موجود في ملفات إبستين، هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها يومًا سعيدًا يا دونالد ترامب!.

ورد ترامب، متحدثا عبر التلفزيون من المكتب البيضاوي، على موجة الانتقادات التي وجهها له ماسك، قائلا إنه "يشعر بخيبة أمل" في ماسك.

وفي وقت لاحق، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب: "إيلون كان "يستنزف قواه"، وطلبت منه المغادرة، وسحبت منه تفويضه بشأن السيارات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء السيارات الكهربائية التي لم يرغب بها أي شخص آخر (والذي كان يعلم منذ أشهر أنني سأفعل ذلك!)، وقد أصيب بالجنون!".

ويواصل ترامب القول: إن "أسهل طريقة لتوفير المال" ستكون "إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي يمنحها إيلون".

وكان ماسك قد أعلن أنه سيُغلق برنامج سبيس إكس الذي تعتمد عليه ناسا لنقل رواد الفضاء - قبل أن يتراجع لاحقًا - وبدا أنه يُؤيد منشورًا على سبيس إكس يدعو إلى عزل السيد ترامب، كما حذّر ماسك المشرّعين الجمهوريين قائلًا: "لم يتبقَّ لترامب سوى ثلاث سنوات ونصف كرئيس، لكنني سأبقى في السلطة لأكثر من أربعين عامًا".