جامعة هارفارد تطعن ضد حظر ترامب لدخول الطلاب الأجانب الجدد إلى أمريكا

واشنطن- (أ ب)

تقدمت جامعة هارفارد أمس الخميس، بطعن قانوني ضد حظر ترامب لدخول الطلاب الأجانب الجدد إلى الولايات المتحدة.

ووصفت رابطة اللبلاب- رابطة تجمع ثماني جامعات تعتبر من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة - الحظر بأنه عمل انتقامي غير قانوني بسبب رفض جامعة هارفارد لمطالب البيت الأبيض.

وفي الشهر الماضي، قام قاض اتحادي بمنع وزارة الأمن الداخلي من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الأجانب.

وينتقد الطعن الذي تم تقديمه يوم الخميس الأساس القانوني الذي استند إليه ترامب في هذا الإجراء وهو قانون اتحادي يسمح له بمنع "فئة من الأجانب" يعتبر وجودهم ضارا بمصالح الأمة.

وقالت جامعة هارفارد في طعنها إن استهداف القادمين إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد فقط لا يعتبر "فئة من الأجانب".

وكتبت الجامعة: "وبالتالي، فإن تصرفات الرئيس لا تهدف إلى حماية -مصالح الولايات المتحدة-، بل تسعى إلى متابعة ثأر حكومي ضد هارفارد".