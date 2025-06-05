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قبل إقلاع الرحلة بـ5 ساعات.. بوسنية تُفاجأ بقبولها لأداء الحج (فيديو)

02:48 م الخميس 05 يونيو 2025

البوسنية سوسن محمد

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وكالات
في مشهد مؤثر، تفاجأت البوسنية سوسن محمد بقبولها في برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" لأداء الحج.

وقالت سوسن لقناة "العربية السعودية"، إنها تفاجأت برسالة تفيد بأنه تم قبولها لأداء الحج ضمن المبادرة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين، وذلك قبل موعد إقلاع رحلتها إلى بـ5 ساعات فقط.

وعبرت سوسن عن سعادتها الكبيرة، مشيرة أنه كان من الصعب على زوجها العامل بإحدى المستشفيات أخذ إجازة من عمله، لكنها أصرت على تلبية النداء.

وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هو مبادرة ملكية سعودية تُشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تهدف إلى استضافة حجاج ومعتمرين من مختلف دول العالم، خاصة من الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتهم والمسلمين الجدد، لتأدية مناسك الحج والعمرة على نفقة المملكة، في إطار من الرعاية الشاملة منذ لحظة ترشيحهم وحتى مغادرتهم بعد أداء المناسك.

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البوسنية سوسن محمد رحلة الحج
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