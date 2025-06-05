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حماس: اعتداءات المستوطنين في رام الله امتداد لنهج التهويد والتهجير الصامت

12:20 ص الخميس 05 يونيو 2025

حماس

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وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون مساء اليوم في بلدة دير دبوان شرقي رام الله تمثل امتدادًا لما وصفته بـ"النهج التهويدي الاستئصالي" الذي تتبناه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأضافت الحركة، في بيان لها، أن هذه الهجمات التي تتزامن مع تصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تأتي كتنفيذ عملي لمخططات الضم والتهجير الصامت، دون الحاجة إلى إعلان رسمي.

وشددت "حماس" على أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين لن تُثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه، بل ستكون دافعًا لمزيد من الصمود والثبات.

واختتمت الحركة بيانها بدعوة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، والدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لما وصفته بـ"الجرائم الخطيرة" التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون.

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