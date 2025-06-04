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الأمين العام للناتو: انضمام أوكرانيا للحلف ما زال مطروحًا

02:32 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الناتو

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وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن انضمام أوكرانيا للحلف ما زال مطروحًا للآن وقد يكون جزءا من اتفاقية سلام مستقبلية، موضحًا أن كييف مدعوة لحضور قمة الناتو في لاهاي، بحسب ما أفادته الجزيرة مباشر.

وأكد روته، في تصريحات قبيل اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، أن التحالف سيعزز ردعه ودفاعه من خلال الاتفاق على أهداف طموحة وقدرات جديدة، مضيفًا "الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى وتشكيلات المناورة البرية من أولوياتنا القصوى"، وفق ما أوردته صحيفة "برافدا" الأوروبية.

وتابع الأمين العام للناتو: "نحتاج لمزيد من الموارد والقدرات للاستعداد لمواجهة أي تهديد وتنفيذ خطط دفاعنا الجماعي"، مشيرًا إلى أن الحلفاء سيجدون أنفسهم "في صعوبات كبيرة" في السنوات المقبلة إذا التزموا بهدف الإنفاق الحالي للتحالف البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر روته، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقامر بشأن محادثات السلام، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام دائم.

ويُشار إلى أن روسيا أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح لأوكرانيا الانضمام لحلف الناتو أو تواجد أن قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية.

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الناتو أوكرانيا بروكسل
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