إيران تعتقل مشرف صفحة مؤيدة لنتنياهو وتقتاده لطهران

(وكالات)

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال شخص يُزعم أنه كان يدير صفحة باللغة الفارسية على منصات التواصل الاجتماعي، مخصصة لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت قناة "فارس بلس"، التابعة لوكالة أنباء فارس المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بأن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف المسؤول عن الصفحة، دون الإفصاح عن موقع الاعتقال أو تفاصيل إضافية عن هويته، مشيرة إلى نقله إلى داخل الأراضي الإيرانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم تعليق نشاط الحساب الفارسي المنسوب لنتنياهو على منصة "تويتر"، بعد ما وصفته الوكالة بـ"نشره محتوى ممنهجًا يحرض ضد إيران". ولم توضح السلطات الإيرانية ما إذا كانت هناك تهم رسمية وجهت للمعتقل أو طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

وكانت الصفحة قد أثارت موجات من التفاعل والجدل، بسبب ما اعتُبر "مضامين استفزازية وعدائية" تجاه إيران. وتداول ناشطون رسالة أخيرة نُشرت قبيل إغلاق الحساب، حملت طابعًا تهكميًا موجّهًا ضد السلطات الإيرانية.

وأشارت وكالة فارس إلى أن الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها في القضية، ووصفت الصفحة بأنها "أداة دعاية فاعلة تخدم مصالح إسرائيل في الأوساط الناطقة بالفارسية".