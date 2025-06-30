إعلان

الخارجية القطرية: هناك نيات أمريكية جدية لعودة مفاوضات غزة

02:14 م الإثنين 30 يونيو 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن هناك نيات أمريكية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة "لكن هناك تعقيدات".

وأوضح الأنصاري أنه أصبح من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في قطاع غزة، مشددًا على أنه لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن التعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتتجاهل إسرائيل المطالبات الدولية بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية القطرية ماجد الأنصاري مفاوضات غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة