الخارجية القطرية: هناك نيات أمريكية جدية لعودة مفاوضات غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن هناك نيات أمريكية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة "لكن هناك تعقيدات".

وأوضح الأنصاري أنه أصبح من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في قطاع غزة، مشددًا على أنه لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن التعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتتجاهل إسرائيل المطالبات الدولية بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.