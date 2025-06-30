الجيش الأردني يعلن رصد إطلاق قذيفة مخدرات من سوريا نحو أراضيه



وكالات

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق مقذوف محمل بمادة الكرستال المخدرة "أطلق" من الأراضي السورية.

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، رصدت إطلاق المقذوف من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وبعد تكثيف البحث والتفتيش، تم ضبط المقذوف المحمل بنحو 500 جرام من مادة "الكرستال المخدرة" وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، أو أي مساعٍ يراد بها التأثير على الأمن الوطني الأردني"، وفقا لروسيا اليوم.



كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، نهاية الشهر الماضي، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة على واجهتها الغربية.