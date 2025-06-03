ترامب يبارك فوز "حليفه" في بولندا

(وكالات)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز المرشح البولندي المحافظ كارول نافروتسكي في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا، واصفًا إياه بـ"الحليف" للإدارة الأمريكية الجديدة.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "فوز حليفي في بولندا يصدم أوروبا بأسرها... تهانينا لبولندا، لقد اخترتم المنتصر".

ولم تأت تصريحات ترامب بمعزل عن مواقف أخرى لمسؤولين أمريكيين محسوبين على جناحه السياسي، إذ كانت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق دعمها الصريح لنافروتسكي، مهاجمة في المقابل مرشح الحزب الحاكم رافال ترزاسكوفسكي.

وتعهدت نويم في تصريحاتها، بتقديم دعم أمريكي، يشمل الوجود العسكري، في حال اختار البولنديون رئيسًا "يتعاون مع ترامب". واعتبرت أن نافروتسكي هو الخيار "الآمن" من منظور واشنطن.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في الأول من يونيو، أعلنت اللجنة الانتخابية البولندية فوز كارول نافروتسكي – المقرّب من حزب "القانون والعدالة" – بنسبة 50.89% من الأصوات، متقدّمًا على منافسه الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي، مرشح الائتلاف الحاكم، الذي نال 49.11%.