واشنطن - (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم اعتزامه تمديد فترة التعليق البالغة 90 يوما للرسوم الجمركية على معظم الدول بعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة التفاوض التي حددها، مضيفا أن إدارته ستخطر تلك الدول بتطبيق العقوبات التجارية ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الإخطارات ستبدأ في الصدور "قريبا جدا" قبل اقتراب الموعد النهائي.

وقال ترامب في مقابلة مطولة مسجلة أمس الأول الجمعة وتم بثها اليوم على قناة فوكس نيوز: "سندرس كيف تعاملنا كل دولة على حدة – هل تعاملنا بشكل جيد أم لا – بعض الدول لا يهمنا أمرها، وسنرسل لها رقما مرتفعا بكل بساطة".

وأضاف ترامب أن تلك الإخطارات ستتضمن عبارة: "تهانينا، نسمح لكم بالتجارة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنكم ستدفعون رسما جمركيا بنسبة 25%، أو 35%، أو 50%، أو 10%".

وكان ترامب قد قلل من أهمية الموعد النهائي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أمس الأول الجمعة، مشيرا إلى مدى صعوبة التوصل إلى اتفاقات منفصلة مع كل دولة على حدة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد حددت هدفا يتمثل في إبرام 90 اتفاقا تجاريا خلال 90 يوما.

وتابع ترامب خلال المقابلة قائلا إن المفاوضات مستمرة لكن "هناك 200 دولة، ولا يمكن التحدث معها جميعها".

كما تطرق ترامب، خلال المقابلة، أيضا إلى مناقشة صفقة محتملة تتعلق بتطبيق تيك توك، والعلاقات مع الصين، والهجمات على إيران، وحملته المشددة ضد الهجرة.