إسرائيل تزعم اغتيال رئيس أركان شعبة الدعم القتالي في حماس

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه اغتال قياديا بارزا في حركة حماس خلال غارة جوية على قطاع غزة.

وقال الجيش إن القائد المستهدف هو حكم العيسى، الذي وُصف بأنه أحد مؤسسي حركة حماس وأحد القيادات البارزة في جناحها العسكري، مشيرا إلى أنه كان ضالعا في التخطيط وتنفيذ هجمات السابع من أكتوبر 2023 داخل إسرائيل.

وأدت تلك الهجمات إلى اندلاع الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وبحسب أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، فقد استشهد أكثر من 56 ألفا و400 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على القطاع المحاصر حتى الآن.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، كان العيسى من بين آخر القادة البارزين المتبقين لحماس في غزة.

وأضاف البيان أن العيسى شغل في الفترة الأخيرة منصب رئيس أركان شعبة الدعم القتالي والإداري التابعة للحركة.