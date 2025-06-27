نتنياهو يعقد جلسة أمنية مصغرة لبحث تطورات الحرب في غزة
09:04 م الجمعة 27 يونيو 2025
وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا مصغرًا لمناقشة "الحرب في غزة وجهود استعادة الأسرى"، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا إضافيًا غدًا.
وفي سياق متصل، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومستدام للمحاصرين في القطاع.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعقد جلسة أمنية مصغرة تطورات الحرب في غزة جهود استعادة الأسرى
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