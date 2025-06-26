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أكسيوس: نتنياهو طلب زيارة ترامب في البيت الأبيض للاحتفال بالنصر

08:56 م الخميس 26 يونيو 2025

نتنياهو

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا 3 مسؤولين إسرائيليين، الخميس، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد لقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة، من أجل الاحتفال بالقصف المشترك للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار مسؤولان إسرائيليان، إلى أن المناقشات الأولية تمت بالفعل بين مسؤولي البيت الأبيض ومستشاري نتنياهو بشأن الزيارة المحتملة، على الرغم من عدم تحديد موعد لها حتى الآن.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن اللقاء المرتقب سيشكّل فرصة لترامب ونتنياهو لتعزيز روايتهما حول نجاح العمليات العسكرية في إيران ومناقشة خطواتهما المشتركة المقبلة في المنطقة.

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن نتنياهو وترامب لهما مصلحة مشتركة في إقامة حفل نصر بعد الحرب مع إيران، فيما رجّح مسؤول إسرائيلي آخر أن تتم الزيارة خلال الأسبوع الثاني من يوليو المقبل.

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