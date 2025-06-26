يديعوت أحرونوت: ترامب حوّل نتنياهو إلى عاهرة في يده

كتب- محمود الطوخي:

لم تلقَ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنقاذ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحاكمة، إعجابا كبيرا في الداخل الإسرائيلي.

ففي مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني "واي نت"، يرى الكاتب عيناف شيف، أن ترامب أظهر ما تمثله إسرائيل ونتنياهو بالنسبة إليه: "محمية ذات احتياجات لا نهاية لها يقودها زعيم لا يستطيع النجاح بدون مجيء (بابا أمريكا) وركل المتغطرسين الذين يعترضون طريق إدارة الكون".

يشير شيف، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حملة الانتخابات الأخيرة كان على قدم المساواة مع الرئيسين الأمريكي والروسي، غير أنه علاقاته الودية مع ترامب وبوتين شهدت تقلبات منذ ذلك الحين؛ إذ كان نتنياهو يمثل الثقل السياسي النابع من نقاط قوة متعددة تراكمت على مدار 7 عقود في إسرائيل، قبل الاضطرابات التي تزامنت مع تزايد الشكوك الجنائية ضد رئيس الحكومة.

ويصف الكاتب في مقاله، الرئيس الأمريكي بأنه "رجل يمتلك أسلحة نووية، يتصرف مثل فيل مُحدر بخرطوم بحجم أفريقيا".

واعتبر شيف، أن ما أظهره ترامب من أن إسرائيل ونتنياهو بالنسبة له: "محمية ذات احتياجات لا تُحصى، يقودها زعيم لا يستطيع العيش دون مجيء بابا أمريكا وركل المتغطرسين الذين يعترضون طريق إدارة الكون"، أنه مفهوم يتواجد في عالم ترامب كما تتواجد قائمة طعامه، مقتبسا من الرئيس الأمريكي قوله: "الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والولايات المتحدة ستنقذ بيبي نتنياهو".

ويوضح شيف، أن الرئيس الأمريكي يتباهى بذلك كما لو أنه يوشك أن يرسل قاذفات "بي 2" لقصف منزل المدّعي العام الإسرائيلي، أو تسليط وكالة الاستخبارات المركزية على إسرائيل سرّا كما حدث في دول شديدة الاستقرار مثل كوبا ونيكاراجوا.

ويؤكد شيف، أن ترامب يعتبر إسرائيل كيانا لا وجود له لولا أمريكا، الأمر الذي شدد الكاتب على صحته، فإن الرئيس الأمريكي يرى نفسه متنفسًا لنتنياهو.

ويلفت شيف، إلى أن تصريحات ترامب "لا يمكن اعتبارها سوى صفعة على وجه الديمقراطية الإسرائيلية وانقلا حقيقي"، ويضيف الكاتب: "لقد حوّل الرئيس الأمريكي نتنياهو إلى عاهرة في يده".