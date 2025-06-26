ترامب يهاجم فوز ممداني بترشيح عمدة نيويورك: "شيوعي بالكامل ومجنون"

وكالات

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لفوز المرشح التقدمي زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح لرئاسة بلدية نيويورك، واصفًا إياه بأنه "شيوعي بالكامل" و"مجنون".

زهران ممداني، مسلم من أصول هندية، وُلد في أوغندا وانتقل إلى نيويورك برفقة والديه الأب أستاذ جامعي والأم مخرجة أفلام وذلك عندما كان في السابعة من عمره.

يبلغ من العمر 33 عامًا، وإذا تم انتخابه عمدة للمدينة، فسيكون أصغر من يشغل هذا المنصب في الولايات المتحدة منذ عام 1917.

ورأى ترامب أن فوز ممداني يعكس ما وصفه بانزلاق الحزب الديمقراطي نحو أقصى اليسار، وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا الفوز يمثل لحظة فارقة في تاريخ البلاد".

وأضاف: "لقد رأينا سياسيين يساريين متطرفين من قبل، لكن هذا الوضع بات سخيفًا، شكله لا يبعث على الارتياح، صوته مزعج، ويبدو أنه ليس ذكيًا".

كما سخر ترامب من الدعم الذي يتلقاه ممداني من أعضاء الجناح التقدمي في الكونجرس، وبينهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وعضوات "الفرقة"، واصفًا إياهن بـ"الحمقى".

ولم يسلم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من انتقاداته، إذ اتهمه بالتودد لممداني، وتهكم عليه بوصفه "السيناتور الفلسطيني العظيم".

وفي سياق حديثه عن مستقبل الحزب الديمقراطي، اقترح ترامب ساخرًا أن يتم ترشيح النائبة جازمين كروكيت للرئاسة، وأوكاسيو كورتيز وعضوات "الفرقة" لمناصب قيادية في الإدارة، مشيرًا إلى أن وصول ممداني إلى منصب عمدة نيويورك سيكون "كارثة حقيقية على البلاد".

تأتي تصريحات ترامب في ظل احتدام المنافسة الداخلية داخل الحزب الديمقراطي، حيث يشهد الجناح التقدمي صعودًا ملحوظًا في الانتخابات المحلية.

يُعد زهران ممداني من أبرز رموز هذا التيار، حيث سبق له أن شغل مقعدًا في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك.

وفي خطوة سياسية لافتة، تمكن ممداني من الفوز بالانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك، متفوقًا على الحاكم السابق أندرو كومو، الذي خاض السباق كمرشح تقدمي أيضًا.

وقد ارتكزت حملة ممداني على ملفات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وحظي بدعم كبير من فئة الشباب، والأقليات، وأوساط اليسار الأمريكي.

ورغم الشعبية التي حصدها، واجه ممداني انتقادات حادة، خصوصًا من منظمات يهودية ومؤيدين لإسرائيل داخل نيويورك، حيث اتهموه بمعاداة السامية بسبب تأييده العلني لحركة المقاطعة (BDS).

في المقابل، دافع ممداني عن مواقفه مؤكدًا أنه ينتقد السياسات وليس الديانة، وأنه يرفض كل أشكال الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية.ش