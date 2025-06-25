وكالات

هنأ حزب الله اللبناني إيران على ما وصفه بـ"النصر الإلهي المؤزّر"، قائلًا إن ما جرى ليس إلا بداية لمرحلة تاريخية جديدة "في مواجهة الهيمنة الأمريكية والتسلط الصهيوني في المنطقة"، وفق تعبيره.



وقال الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، إن "هذا النصر تجلّى في الضربات الدقيقة والمؤلمة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كيان العدو الصهيوني، والتي اخترقت منظوماته الدفاعية وبلغت عمق كيانه المصطنع، ضمن عملية الوعد الصادق 3".



وأشاد حزب الله في بيانه بـ"الرد القوي على العدوان الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية في إيران، من خلال العملية النوعية بشارة الفتح".



واعتبر الحزب أن "هذا الرد البطولي والمباشر شكّل رسالة حاسمة إلى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وكل القوى المتغطرسة المتكبرة، مفادها أن زمن الاستعلاء والتجبر على شعوب المنطقة قد ولّى".



ودعا حزب الله اللبناني، في بيانه، جميع شعوب الأمة إلى "استلهام هذا النصر"، من خلال الوحدة والتمسك بالحق في مواجهة فراعنة العصر، بما يضمن للأمة عزتها وكرامتها.





