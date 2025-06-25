إسرائيل تزعم: الضربة الأمريكية على فوردو دمرت البنية التحتية للموقع

وكالات

قالت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الضربة الأمريكية على منشأة فوردو النووية الإيرانية "دمرت البنية التحتية الحيوية للموقع وجعلت منشأة التخصيب غير صالحة للعمل"، وفق زعمها.

وجاء في البيان الذي وزعه البيت الأبيض: "لقد دمرت الضربة الأمريكية على فوردو البنية التحتية الحيوية للموقع، وجعلت منشأة التخصيب غير صالحة للعمل"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأضاف "نُقدّر أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب الضربات الإسرائيلية على عناصر أخرى من البرنامج النووي العسكري الإيراني، قد أعاقت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية لسنوات عديدة. ويمكن أن يستمر هذا الإنجاز إلى أجل غير مسمى إذا لم تتمكن إيران من الوصول إلى المواد النووية"، وفق ادعائه.

وجاء البيان بعد أن ذكرت شبكة "سي إن إن"، أمس الثلاثاء، أن تقييمًا مبكرًا من وكالة استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وجد أن الضربات الأمريكية في إيران لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد وربما أعاقت تشغيله لعدة أشهر فقط، وفقًا لأشخاص مطلعين على التقييم.