ترامب: ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريبًا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه "ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريبًا. وهناك تقدم كبير".

وقال ترامب: "كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وأعتقد أن ما حدث في إيران سيساعدنا في ذلك"، مضيفًا "أعتقد أننا نحرز تقدمًا كبيرًا في غزة بسبب الضربة التي نفذناها على إيران".

ووفق الرئيس الأمريكي، فإن الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الأسرى من غزة، مشيرًا إلى أن المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال له إن "اتفاقًا بشأن غزة بات قريبًا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، قبل حضور قمة مرتقبة للحلف في مدينة لاهاي بهولندا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقتٍ مبكر من الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.