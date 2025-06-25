سوريا.. انفجارات بريف اللاذقية ناجمة عن حريق بموقع عسكري سابق

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بانفجارات مدينة جبلة الساحلية بريف اللاذقية شمال غرب سوريا، ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ داخله.

وقالت مصادر محلية لوكالة "بغداد اليوم" العراقية، إن "انفجارات عنيفة في مواقع لفصائل عسكرية أجنبية تابعة لوزارة الدفاع السورية الجديدة قرب قرية قرفيص بريف اللاذقية".

وأضافت المصادر أن "الانفجارات وقعت في كتيبة الزراعة قرب نهر السن المعروفة بكتيبة الطائرات المسيرة"، مؤكدة أن "أكثر من 10 انفجارات عنيفة هزت المنطقة ولم تعرف أسبابها".