المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقر بفشل إنقاذ الجنود بخان يونس

وكالات

أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، بأنه فشل في عمليات إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال ديفرين: "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم وجع عائلات الجنود الذين قُتِلوا في خان يونس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام عبرية عن مقتل 4 جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الاحتلال في خان يونس.

كما أفاد الجيش بإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتاليّة (605) في كمين المقاومة بخان يونس، مشيرًا إلى أن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خان يونس، وعملية إجلائهم من المكان كانت صعبة.

ووصفت وسائل إعلام عبرية مقتل الضابط والجنود بخان يونس جنوبي القطاع بأنه أصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.





