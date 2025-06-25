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الدفاع الروسية: إسقاط 18 مسيّرة أوكرانية غربي البلاد

08:13 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

طائرة مسيرة أوكرانية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 18 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، وفي البحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 18 مسيّرة أوكرانية، منها 7 في مقاطعة روستوف، و4 في جمهورية القرم، و2 في إقليم كراسنودار، و2 في مقاطعة كورسك، و2 في البحر الأسود، و1 في مقاطعة بريانسك".

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا عن نية روسيا إنشاء منطقة عازلة في عمق أوكرانيا بمدى الصواريخ والمسيرات التي في حوزة نظام كييف لحماية أراضي روسيا بما فيها الجديدة من اعتداءات قوات كييف المستمرة.

وتحذر روسيا باستمرار نظام كييف ورعاته من أنهم كلما ماطلوا في التفاوض معها لإنهاء النزاع بالسبل السلمية، برزت شروط جديدة عليهم تنفيذها لإنهائه، وفقا لروسيا اليوم.

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