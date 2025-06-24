إسرائيل ترفع القيود الطارئة عن السكان مع صمود وقف إطلاق النار مع إيران

تل أبيب - (د ب أ)

رفعت إسرائيل جميع القيود الطارئة على السكان المدنيين مساء اليوم الثلاثاء مع صمود وقف إطلاق النار الهش مع إيران الذي تم الإعلان عنه بعد 12 يوما من القتال.

ولا تزال بعض القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية سارية في المناطق القريبة من قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية المستمرة ضد حركة حماس، بما في ذلك القيود المفروضة على أحجام التجمعات.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية أيضا عودتها إلى العمليات الكاملة، قائلة إنه لم تعد هناك أي قيود على الرحلات الجوية القادمة أو المغادرة.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير أن الحملة ضد إيران لم تنته.

وقال زامير في بيان اليوم الثلاثاء، دون أن يوضح أي خطط مستقبلية "لقد انتهينا من مرحلة مهمة، لكن الحملة ضد إيران لم تنته".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يدخل الآن "مرحلة جديدة" تركز على غزة، حيث تقاتل إسرائيل حركة حماس الفلسطينية منذ 20 شهرا.

وأكد: "الآن يتحول التركيز إلى غزة لإعادة الرهائن وتفكيك نظام حماس".