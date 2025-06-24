رئيس أركان الاحتلال: التركيز الآن يعود إلى غزة

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، قوله إن الجيش وصل إلى نهاية "فصل مهم" في عملياته ضد إيران، لكنه شدد على أن الحملة لم تنتهِ بعد.

وأوضح رئيس الأركان أن الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخراً أعادت المشروعين النووي والصاروخي الإيرانيين "سنوات إلى الوراء"، معتبراً ذلك إنجازاً نوعياً في سياق التصعيد الإقليمي المتواصل.

وفيما يتعلق بالجبهة الجنوبية، أكد رئيس أركان الاحتلال، أن التركيز العملياتي يعود الآن إلى قطاع غزة، بهدف إعادة الأسرى المحتجزين وتفكيك بنية حكم حركة حماس، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية داخل القطاع.

وأضاف "زامير": "رغم الإنجازات النوعية في إيران، هناك تحديات كثيرة تلزمنا أن نظل على أعلى درجات الجاهزية"، ما يعكس استمرار حالة التأهب داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في ظل التصعيد المتعدد الجبهات.

وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع حدث أمني وصفته بـ"الصعب" في قطاع غزة، أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين، بعضهم في حالات حرجة.