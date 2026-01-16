إعلان

بلغاريا تجري انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة

كتب : مصراوي

12:59 م 16/01/2026

الرئيس رومين راديف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صوفيا- (د ب أ)

ستجري بلغاريا، أحدث عضو في منطقة اليورو، انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة وهي الثامنة خلال خمس سنوات، حيث فشلت الدولة الواقعة في منطقة البلقان في كسر حلقة طويلة من الجمود السياسي.

وقال الرئيس رومين راديف اليوم الجمعة من القصر الرئاسي في صوفيا "إننا نتجه لإجراء انتخابات". وجاءت تصريحاته بعد أن رفض حزب ثالث وهو تحالف الحقوق والحريات، عرضه بتشكيل الحكومة، ما يمثل فشل المحاولة الأخيرة من بين ثلاث محاولات مطلوبة قبل الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وسيجري رئيس الدولة الآن مشاورات وسيعين حكومة مؤقتة قبل أن يحدد موعد الانتخابات المقبلة

واعتاد الناخبون البلغاريون على الانتخابات المتكررة خلال هذا العقد، والتي ينتج عنها في كل مرة، أغلبية هشة تنهار تحت وطأة الصراعات الداخلية والضغوط السياسية.

واندلعت الأزمة الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء روزين زيليازكوف الشهر الماضي بعد أن أثارت محاولته تمرير ميزانية تزيد الضرائب احتجاجات حاشدة مناهضة للفساد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلغاريا انتخابات رومين راديف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صرح عملاق.. أول صور لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم بعد أن افتتحه الرئيس فجرًا
أخبار مصر

صرح عملاق.. أول صور لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم بعد أن افتتحه الرئيس فجرًا
أول تعليق من ويجز بعد توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا (صورة)
زووم

أول تعليق من ويجز بعد توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا (صورة)
هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم
مدارس

شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم
كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة