بلغاريا تجري انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة

صوفيا- (د ب أ)

ستجري بلغاريا، أحدث عضو في منطقة اليورو، انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة وهي الثامنة خلال خمس سنوات، حيث فشلت الدولة الواقعة في منطقة البلقان في كسر حلقة طويلة من الجمود السياسي.

وقال الرئيس رومين راديف اليوم الجمعة من القصر الرئاسي في صوفيا "إننا نتجه لإجراء انتخابات". وجاءت تصريحاته بعد أن رفض حزب ثالث وهو تحالف الحقوق والحريات، عرضه بتشكيل الحكومة، ما يمثل فشل المحاولة الأخيرة من بين ثلاث محاولات مطلوبة قبل الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وسيجري رئيس الدولة الآن مشاورات وسيعين حكومة مؤقتة قبل أن يحدد موعد الانتخابات المقبلة

واعتاد الناخبون البلغاريون على الانتخابات المتكررة خلال هذا العقد، والتي ينتج عنها في كل مرة، أغلبية هشة تنهار تحت وطأة الصراعات الداخلية والضغوط السياسية.

واندلعت الأزمة الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء روزين زيليازكوف الشهر الماضي بعد أن أثارت محاولته تمرير ميزانية تزيد الضرائب احتجاجات حاشدة مناهضة للفساد.