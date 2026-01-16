إعلان

أوكرانيا: هجمات روسية عنيفة على خط الجبهة شرق البلاد

كتب : مصراوي

01:19 م 16/01/2026

الجيش الأوكراني

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة عن هجمات روسية عنيفة على خط الجبهة في شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها الصباحي عن الوضع أن هناك 180 هجوما روسيا فرديا منذ صباح أمس الخميس.

وأضاف التقرير أن 1370 جنديا روسيا قتلوا أو أصيبوا- وهو رقم لا يمكن التحقق منه، لكنه مع ذلك أعلى من الرقم اليومي المعتاد، مما يشير إلى قتال عنيف.

ولا يزال قطاع بوكروفسك من الجبهة، الذي استولت عليه قوات روسية بشكل كبير ، نقطة محورية للقتال.

غير أن الأوكرانيين مازالوا يحتفظون بمواقع في بلدة ميرنوهراد في منطقة دونيتسك.

ووردت أيضا تقارير عن العديد من الهجمات في مناطق أبعد جنوبا بالقرب من هوليايبول في منطقة زابوريجيا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت خلال الليل 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

الجيش الأوكراني هجمات روسية كييف

