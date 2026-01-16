لبنان: استشهاد شخصين في غارتين إسرائيليتين منفصلتين بجنوب البلاد

بيروت- (د ب أ)

استشهد شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، لسيارة في بلدة المنصوري بجنوب لبنان.

كما لقى شخص آخر حتفه في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، ليل أمس الخميس، استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين بلدتي زوطر وميفدون.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان له، أن "غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم سيارة في بلدة المنصوري بقضاء صور؛ مما أدى إلى مقتل مواطن، فيما أدت غارة ليلية على سيارة في بلدة ميفدون بقضاء النبطية إلى مقتل مواطن آخر".

وفي سياق متصل، سُجّل قبل ظهر اليوم تحليق مكثف لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز "كشافة الرسالة الإسلامية" عن نقل مصاب من موقع الغارة إلى أحد مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024؛ حيث تستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات تجريف وتفجير، وشن غارات شبه يومية، مع بقاء وحداتها متمركزة في نقاط عدة داخل الأراضي.