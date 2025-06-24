ترامب ينشر رسالة من الأمين العام لحلف الناتو أشاد فيها بـ"نجاحه الكبير"

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو في طريقه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، رسالة إشادة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، يهنئ فيها الرئيس الأمريكي على إنجازاته في السياسة الخارجية بما في ذلك جعل الحلف يزيد من الإنفاق الدفاعي.

وكتب روته في الرسالة "أنتم تطيرون إلى نجاح كبير آخر في لاهاي هذا المساء"، ونشر ترامب لقطة شاشة للرسالة على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء، وقد أكد حلف الناتو صحة الرسالة.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

وتابع روته "لم يكن الأمر سهلا، لكننا جعلناهم جميعا يوقعون على 5 %"، مشيرا إلى خطط الحلف لزيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع رسميا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف جديد طالب به ترامب.

وقال روته "دونالد، لقد دفعتنا إلى لحظة مهمة حقا لأمريكا وأوروبا والعالم".

وأضاف "ستحقق شيئا لم يتمكن أي رئيس أمريكي من تحقيقه خلال عقود... سوف تدفع أوروبا مبالغ كبيرة، كما ينبغي عليهم أن يفعلوا، وسيكون هذا انتصارا لكم".

وكان ترامب قد طالب بمشاركة متساوية بشكل أكبر في أعباء الحلف الدفاعي عبر الأطلسي، واشتكى من أنه يتعين على كندا والحلفاء الأوروبيين إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع.