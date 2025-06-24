إسرائيل تعلن تدمير منظومة رادارات إيرانية قرب طهران

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة استهدفت منظومة رادارات قرب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك "رداً على خروقات إيرانية" وفق قوله.

وكشف المكتب في بيان له، عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو، أعقبت الضربة، مشيرًا إلى أن إسرائيل امتنعت عن تنفيذ هجمات إضافية بناءً على هذه المحادثة.

وأكد مكتب نتنياهو أن الرئيس ترامب عبّر خلال الاتصال عن تقديره الكبير لإسرائيل، مشيداً بتحقيقها "جميع أهداف الحرب".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل هاجمت "هدفا رمزيا" في إيران، فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو هاجم رادارًا قرب العاصمة الإيرانية طهران، وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارين في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمالي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية.

واتهم ترامب، اليوم الثلاثاء، كلًا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا صباح اليوم، معربًا عن استيائه من التصرفات التي وصفها بـ"غير المسؤولة" من كلا الطرفين.