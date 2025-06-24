إيران تعلن مقتل قائد جهاز حماية المعلومات في الباسيج

(وكالات)

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل اللواء محمد تقي يوسف وند، قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج، خلال هجوم صاروخي لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران أمس الاثنين.

وأفاد مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان، أن الهجوم أسفر عن مقتل يوسف وند، مشيرًا إلى أن مراسم التشييع ستُقام صباح الأربعاء في مقبرة شهداء مدينة سلسلة التابعة للمحافظة.

وتُعد قوات الباسيج أحد أبرز أذرع الحرس الثوري الإيراني، حيث تضطلع بمهام الأمن الداخلي ومراقبة الأنشطة داخل البلاد، إضافة إلى حماية المنشآت الحيوية.