إعلان

إيران تعلن مقتل قائد جهاز حماية المعلومات في الباسيج

03:55 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

قوات الباسيج الإيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل اللواء محمد تقي يوسف وند، قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج، خلال هجوم صاروخي لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران أمس الاثنين.

وأفاد مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان، أن الهجوم أسفر عن مقتل يوسف وند، مشيرًا إلى أن مراسم التشييع ستُقام صباح الأربعاء في مقبرة شهداء مدينة سلسلة التابعة للمحافظة.

وتُعد قوات الباسيج أحد أبرز أذرع الحرس الثوري الإيراني، حيث تضطلع بمهام الأمن الداخلي ومراقبة الأنشطة داخل البلاد، إضافة إلى حماية المنشآت الحيوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الباسيج الإيرانية مقتل اللواء محمد تقي يوسف وند مقتل قائد جهاز حماية المعلومات في الباسيج قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هبوط كبير للدولار مقابل الجنيه اليوم .. ما الأسباب؟