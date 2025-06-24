روسيا: لا دليل على أن إيران كانت تخطط لهجوم ضد إسرائيل

(وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم الكشف حتى الآن عن أي دليل يثبت أن إيران كانت تخطط للهجوم ضد إسرائيل.

وفي كلمته خلال مشاركته في فعاليات "قراءات بريماكوف" بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، أوضح لافروف: "لم يتم تقديم أي دليل، ولا حتى شبهة، تدعم المزاعم بأن إيران هاجمت أو كانت تُعد لهجوم ضد إسرائيل".

وحول وقف إطلاق النار المعلن في الشرق الأوسط، أشار الوزير الروسي إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي استخلاص استنتاجات نهائية بشأن استقراره، مؤكدًا أن التطورات الميدانية ما زالت متقلبة.

وأضاف: "ثمة تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار وإعلان هدنة دائمة، في حين لعب أصدقاؤنا القطريون دورًا مشابهًا في التواصل مع طهران. لكن رغم ذلك، استمرت الأنباء عن ضربات متبادلة بين الجانبين بعد الإعلان عن الهدنة، ما يجعل من الصعب الاعتماد على معلومات مجتزأة".