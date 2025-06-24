الخارجية الإيرانية: الهجوم على قاعدة العديد بقطر "عمل دفاعي"

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران نفذت ضربات استهدفت قاعدة العديد العسكرية في قطر، وذلك ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي على أراضيها"، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار "حق الدفاع عن النفس" بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "نفذنا ضربات على قاعدة العديد العسكرية في قطر رداً على العدوان الأمريكي على أراضينا في إطار الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وفي محاولة لاحتواء أي تصعيد إقليمي، شددت الخارجية الإيرانية على أن هذه العملية "عمل دفاعي بحت"، ولا تستهدف دولة قطر ولا تمس بعلاقتها معها، حيث قال المتحدث: "الهجوم على قاعدة العديد عمل دفاعي لا علاقة له بجارتنا قطر التي نتمتع بعلاقات ممتازة وراسخة معها".

وأكد المسؤول الإيراني التزام بلاده الكامل بسياسة حسن الجوار تجاه قطر ودول المنطقة الأخرى، مشددًا على أهمية استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى مواجهات مع الدول المجاورة.