الحرس الثوري الإيراني يهدد برد "تاريخي" على أي هجوم أمريكي جديد

وكالات

حذر اللواء محمد باكبور، القائد العام للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عدوان جديد على الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيكون "أكثر حزمًا وقوة" من أي وقت مضى.

وجاء في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء 24 يونيو، أن الضربة الأخيرة التي استهدفت قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر كانت ردًا مباشرًا على الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الإيرانية والمنشآت النووية.

وأوضح باكبور أن "قاعدة العديد، باعتبارها مركز القيادة الرئيسي للعمليات الأمريكية في غرب آسيا، قد تعرضت لأضرار ملموسة رغم تحصينها الشديد"، مضيفًا أن الهجوم جاء في إطار "الردع الدفاعي المشروع بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

ووجّه باكبور تحذيرًا مباشرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى "الكف عن المغامرات التي تهدد أمن شعبه فقط من أجل بقاء الكيان الصهيوني"، حسب تعبيره.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: "أي هجوم جديد على الجمهورية الإسلامية سيقابل برد يُسجل في التاريخ، ويكون سببًا في ندم المعتدين".

كما أشاد في بيانه بـ"القادة الشهداء" الذين سقطوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "المجاهدين في الحرس الثوري أثبتوا فاعلية الردع الإيراني، وثبات العقيدة الدفاعية الإيرانية رغم كل الضغوط".

من جهتها، شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على التمسك الكامل بمسار تطوير الصناعة النووية، مؤكدة في بيان منفصل أنه "لن يُسمح بأي توقف في هذا المسار، تحت أي ظرف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، فجر الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن الاتفاق "يدوم أولاً 12 ساعة، ثم ستُعتبر الحرب منتهية رسميًا بعد ذلك".

وقال ترامب في تصريحاته: "هذه فرصة حقيقية لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، لكن أي خرق سيتم التعامل معه بصرامة".