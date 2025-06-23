فوكس نيوز: هجوم إيراني وشيك على القاعدة الأمريكية في قطر

وكالات



أفادت شبكة "فوكس نيوز"، بوجود تهديد وشيك يتمثل في احتمال تنفيذ إيران لهجوم على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وذلك في إطار ردها على القصف الأمريكي الذي طال مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.



وأوضحت الشبكة أن التهديد لا يزال قائماً، مشيرة إلى أن الهجوم المحتمل قد يتم باستخدام صواريخ كروز قصيرة أو متوسطة المدى، أو عبر أسراب من الطائرات المسيّرة الهجومية.



وفي هذا السياق أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، منذ قليل، أن الهجوم الأمريكي الأخير على الأراضي الإيرانية لن يمر دون رد، مشدداً على أن بلاده سترد "بحزم وبما يتناسب مع فعل المعتدي، وفق وصفه.



وأوضح موسوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك سيادة إيران وهاجم ثلاث نقاط داخل أراضيها، مما تسبب في أضرار مادية، مضيفاً أن هذا التصرف نابع من اليأس ومحاولة لإنقاذ وكيله في المنطقة، في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي.



وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك حرمة أراضيها، متوعداً برد حاسم وقاطع، وأشار إلى أن "الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى تدمير الكيان الصهيوني، مؤكداً: "لن نرضخ لأي عدو وسنقوم بالرد بقوة على أي اعتداء يطالنا.