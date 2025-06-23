لامي: 20% إلى 25% من البريطانيين في إسرائيل أبدوا رغبتهم بالمغادرة

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن 20% إلى 25% من أصل 4 آلاف بريطاني سجلوا وجودهم بإسرائيل أبدوا رغبتهم في المغادرة.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن الحرب الحالية قد تستمر لعامين، مؤكداً استعداد طهران لمواصلة المواجهة على المدى الطويل، ومشدداً على أن المعنويات مرتفعة داخل البلاد.

وأوضح المسؤول أن إيران ترغب في أن تدفع واشنطن ثمن الحرب بشكل مباشر، بدلاً من الاكتفاء بدعم إسرائيل من دون أي كلفة، مضيفًا أن الدعوات الدولية لوقف مؤقت لإطلاق النار ما هي إلا خدعة تهدف لاختبار مدى جاهزية إيران لمواصلة الحرب.

وأشار إلى أن هناك مطالبة غير مسبوقة من الشعب الإيراني لتوجيه ضربات إلى إسرائيل، معتبراً أن هذه المطالب عنصر أساسي في تصعيد خطط المعركة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، وتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية أوسع، خاصة بعد الهجوم الأمريكي أمس الأحد على 3 مواقع إيرانية.