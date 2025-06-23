وكالات

كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المواقع النووية الإيرانية "دُمِرت بالكامل".

وقالت ليفيت، في برنامج "Good Morning America" على قناة ABC: "نحن واثقون، نعم، من أن المواقع النووية الإيرانية تم تدميرها بالكامل وكاملة، كما قال الرئيس في خطابه إلى الأمة ليلة السبت، ولدينا درجة عالية من الثقة في أن المكان الذي وقعت فيه تلك الضربات هو المكان الذي تم فيه تخزين اليورانيوم المخصب لإيران".

ووفق متحدثة البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن ليأمر بتنفيذ الضربات "لولا ثقته في أن هذه ستكون النتيجة".

وفي سياق منفصل، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إنه لم يتمكن من تأكيد موقع وجود مخزون إيران من المواد النووية التي تقترب من درجة صنع الأسلحة النووية، وحث على السماح للمفتشين بالعودة بأمان إلى البلاد "لتقييم الوضع".

وقال جروسي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الأحد، إن إيران خزنت نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما لا يبعد كثيرًا عن نسبة التخصيب البالغة 90% المطلوبة لصنع سلاح نووي.

في هذه الأثناء، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، أمس الأحد، إنه مع استمرار تقييم تأثير الضربات، فمن "المبكر للغاية" التعليق على ما إذا كانت إيران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات النووية.