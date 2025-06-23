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إعادة الكهرباء شمالي طهران بعد هجمات إسرائيلية

03:28 م الإثنين 23 يونيو 2025

هجمات إسرائيلية علي ايران

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وكالات

أعلنت شركة الكهرباء في طهران إعادة التيار في المناطق الشمالية للعاصمة بعد أن انقطع نتيجة الهجمات الإسرائيلية.


وخلال الساعات القليلة الماضية، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بدوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران.


في غضون ذلك، قالت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، إن مسيّرات إسرائيلية معادية تستهدف مناطق في محافظة البرز، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى لها.


ووجهت إسرائيل ضربات صاروخية، اليوم الاثنين، ضد مواقع عدة في إيران، منها استهدف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وجامعة شهيد بهشتي في العاصمة طهران.


كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم محافظة قم، حيث يوجد الموقع، اليوم الاثنين، أن محطة فوردو النووية الإيرانية تعرضت لهجوم جديد.


وقال المتحدث باسم محافظة قم: "لن يكون هناك أي خطر أو تهديد للمواطنين"، بحسب ما نقلته وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية.


ونسبت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، الهجوم الذي استهدف محطة فوردو إلى إسرائيل.

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