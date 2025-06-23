"جوادا سالب".. علماء يكتشفون فصيلة دم فريدة من نوعها في العالم

وكالات

أعلن مسؤول في مؤسسة الدم الفرنسية، أن امرأة فرنسية من جزيرة جوادلوب حُددت على أنها الحاملة الوحيدة المعروفة لفصيلة دم جديدة أُطلِق عليها اسم "جوادا سالب"، وجاء إعلان المسؤول ليؤكد تقريرًا بثته إذاعة "فرانس إنتر" في هذا الشأن.

وفي أوائل 2011، عُثر لدى المريضة الفرنسية المذكورة على جسم مضاد "محدد للغاية وغير معروف" سابقًا، لكن التقنيات آنذاك لم تكن تسمح بإجراء مزيد من الأبحاث، وفق ما ذكره تييري بيرار، عالم الأحياء الطبية والصيدلي ومدير جودة وسلامة منتجات الدم في مؤسسة الدم الفرنسية.

وقال بيرار، إن العلماء تمكنوا من "حل اللغز" في عام 2019، بفضل "تسلسل عالي الدقة للحمض النووي" كشف عن "طفرة" جينية.

وأوضح أن المريضة الستينية، كانت تبلغ 54 عامًا، وتقيم في العاصمة باريس، وعند اكتشاف الجسم المضاد المجهول لديها كانت تخضع المرأة لفحوص روتينية قبل الجراحة.

وتابع: "في الوقت الراهن، لا يوجد توافق لفصيلة دم هذه السيدة مع أي شخص آخر سوى نفسها"، موضحًا أنه في حالات فصائل الدم النادرة الأخرى، قد يُعثر على توافق مع عدد محدود من الأشخاص، كالأشقاء.

ولفت بيرار إلى أن "المريضة ورثت فصيلة دمها النادرة من كلا والديها"، حيث كان كلٌ منهما يحمل "الجين المتحوّر". وعلى غرار الوالدين، كان أشقاء المريضة يحملون "أليلًا واحدًا فقط"، ولذلك لم تكن لديهم نفس فصيلة الدم، التي لا تظهر إلا في حال وجود "جينين متطابقين".

وأضاف بيرار، الذي يطبق وزملاؤه حاليًا بروتوكولًا خاصًا على أمل العثور على أشخاص آخرين من الفصيلة نفسها في جوادلوب تحديدًا، بين المتبرعين بالدم، أنه "من المؤكد أنها الحالة الوحيدة المعروفة عالميًا حتى الآن".

وذكرت مؤسسة الدم الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اكتشاف هذه المجموعة الجديدة "أُعلن رسميًا في أوائل يونيو في مدينة ميلانو الإيطالية بواسطة الجمعية الدولية لنقل الدم".

وأدى هذا الاكتشاف إلى تحديد "عائلة جديدة لفصائل الدم تحمل اسم PIGZ، أصبحت نظام فصائل الدم الثامن والأربعين لدى البشر". ويعود تاريخ أشهر نظام فصائل الدم لدى البشر، ABO، إلى العام 1900.