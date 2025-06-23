السفارة الأمريكية بالبحرين تعتمد العمل عن بُعد بسبب التصعيد الإقليمي

(وكالات)

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الاثنين، عن اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، تضمنت تحويل جزء من موظفيها إلى العمل عن بُعد داخل المملكة.

وأكدت السفارة في بيان رسمي، عبر حسابها على منصة "إكس"، استمرار تقديم الخدمات القنصلية المعتادة، بما في ذلك المعاملات الطارئة، مع احتمال حدوث بعض التأخير في إنجاز بعض الطلبات.