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رئيس الإمارات يتواصل مع قادة الخليج لاحتواء التصعيد بعد الهجمات على إيران

07:09 م الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع نظرائه في الكويت وقطر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، على ضوء الهجمات على إيران، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تأتي الاتصالات التي أجراها بن زايد مع عدد من قادة الدول الخليجية ضمن جهوده لتهدئة التوترات وخفض التصعيد في المنطقة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار والحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

وخلال الاتصالات، أكد الرئيس الإماراتي وقادة الدول الخليجية أن التوتر المتصاعد في المنطقة يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعين جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة، وتغليب لغة الحوار، واللجوء إلى الحلول السلمية، مع ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية.

كذلك، شدد القادة على دعم بلدانهم الكامل لكل ما من شأنه تهدئة الأوضاع، والتوصل إلى حلول عبر المسارات الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

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