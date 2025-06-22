وكالات

شارك الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، في تجمع شعبي حاشد بساحة انقلاب وسط العاصمة طهران، عبر خلاله آلاف المشاركين من الطلاب ومختلف فئات الشعب عن إدانتهم للهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن الحشود رفعت شعارات منددة بالعدوان، مؤكدين دعمهم للموقف الرسمي في مواجهة أي اعتداء خارجي يستهدف سيادة البلاد.

ويأتي هذا التحرك الشعبي عقب تنفيذ الولايات المتحدة، صباح اليوم، هجومًا جويًا واسعًا استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال":لقد نفذنا هجومًا ناجحًا للغاية على المواقع النووية. جميع الطائرات عادت بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء."