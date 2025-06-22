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الرئيس الإيراني: أمريكا هي سبب الأعمال العدائية الإسرائيلية ضدنا

02:43 م الأحد 22 يونيو 2025

مسعود بزشكيان

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وكالات

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية لاحظت عجز النظام الصهيوني فاضطرت للتدخل.

وقال الرئيس الإيراني، إن العدوان يظهر أن الولايات المتحدة هي سبب الأعمال العدائية التي يقوم بها النظام الصهيوني ضد بلاده.

ومن جانبه، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالهجوم العسكري الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية في إيران، واصفاً إياه بـ"العدوان الشرس وغير القانوني"، محمّلًا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة عليه.

كما حمّل عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها رافاييل جروسي، جزءًا من مسؤولية الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، موضحًا أنه على "مجلس المحافظين في الوكالة اتخاذ موقف".

وأكد عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول التركية اليوم الأحد، ضرورة بقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ترد إيران على الهجمات التي تعرضت لها من باب الدفاع عن النفس، "وستفعل ذلك"

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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة الأمريكية عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إيران وإسرائيل
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